Publicado 10/02/2026 10:36

Rio - Tiago Iorc, de 40 anos, falou sobre o atual estado de saúde três meses após ser internado às pressas por causa de um problema na coluna. O cantor deu detalhes da recuperação ao responder perguntas de fãs em uma caixinha no Instagram, nesta segunda-feira (9).

O artista contou que enfrentou uma crise de hérnia de disco na cervical no fim do ano passado, que resultou em dores intensas e deixou uma sequela. “Minha coluna está ótima. Para quem não sabe, eu tive uma crise de hérnia na cervical no final do ano passado. Foi difícil, doloroso, fiquei um mês numa crise difícil e segui um tratamento com osteopatia, acupuntura e massoterapia até sair da crise”, afirmou.Segundo Tiago, as dores praticamente desapareceram, mas ainda há um reflexo do problema. “As dores já se foram, praticamente todas. Eu ainda tenho uma sequelinha, que é o pinçamento do nervo. Ele brotou para o lado direito do meu braço, então eu tive um comprometimento motor na mão, mas está aliviando, está quase bom”, explicou. O cantor disse ainda que a recuperação total costuma levar cerca de seis meses. “Dizem que leva seis meses no total, já passaram três, quatro meses, então está quase bom.”Em outubro do ano passado, Tiago Iorc preocupou os fãs ao revelar que precisou ser hospitalizado com urgência. Na época, ele explicou que a crise foi causada por uma combinação de fatores, como falta de fortalecimento muscular, pouco movimento e má postura ao longo dos anos.“Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por diferentes fatores, como a falta de fortalecimento e movimento, e a má postura ao longo dos anos… por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)… basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo”, relatou.Por causa das dores intensas, o cantor passou por um procedimento de bloqueio do processo inflamatório, com injeções nas áreas afetadas da coluna. Ele também relembrou que já havia enfrentado uma crise semelhante quatro anos antes, quando chegou a receber indicação cirúrgica, mas conseguiu reverter o quadro com osteopatia, fisioterapia e pilates. Com o tempo, no entanto, deixou os cuidados de lado, o que levou à nova crise.