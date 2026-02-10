Luísa Sonza fez desabafo sobre a própria saúde mental Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Luísa Sonza comentou sobre saúde mental em diversas publicações feitas no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (10). A cantora destacou aspectos da própria personalidade e aproveitou para levantar questionamentos aos seguidores. 
fotogaleria
Luísa Sonza abordou características de sua personalidade nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza fez desabafo sobre a própria saúde mental - Reprodução/Instagram
"Agora uma coisa que pouco se fala: o quão CANSATIVO é ter depressão", escreveu ela. "Gente, vocês também tem uma dupla personalidade que se divide em: ou fala demais e se passa ou fica quieta demais e se passa também? Eu queria muito conseguir ser equilibrada, mais meio termo", acrescentou. 
Luísa Sonza também explicou os diagnósticos que ela recebeu após avaliação médica. "Eu já questionei meu psiquiatra se tenho algum problema psiquiátrico várias vezes e ele me confirmou que é só depressão e ansiedade, de resto é só minha personalidade mesmo", afirmou. 