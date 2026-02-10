Luísa Sonza fez desabafo sobre a própria saúde mental - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2026 17:45

Rio - Luísa Sonza comentou sobre saúde mental em diversas publicações feitas no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (10). A cantora destacou aspectos da própria personalidade e aproveitou para levantar questionamentos aos seguidores.

"Agora uma coisa que pouco se fala: o quão CANSATIVO é ter depressão", escreveu ela. "Gente, vocês também tem uma dupla personalidade que se divide em: ou fala demais e se passa ou fica quieta demais e se passa também? Eu queria muito conseguir ser equilibrada, mais meio termo", acrescentou.

agr uma coisa que pouco se fala: o quão CANSATIVO é ter depressão — Luísa Sonza (@luisasonza) February 10, 2026

Luísa Sonza também explicou os diagnósticos que ela recebeu após avaliação médica. "Eu já questionei meu psiquiatra se tenho algum problema psiquiátrico várias vezes e ele me confirmou que é só depressão e ansiedade, de resto é só minha personalidade mesmo", afirmou.