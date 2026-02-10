Lexa contou perrengue com queda da iluminação em elevador - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2026 16:47

Rio - Lexa, de 30 anos, enfrentou um perrengue após a luz do elevador em que estava apagar, na segunda-feira (9). A cantora relatou aos seguidores os detalhes do episódio e mostrou que encarou o susto de maneira descontraída.

"E eu que fiquei no escuro no elevador. Alguém adivinha quantas vezes eu chamei por Jesus? Eu indo fazer um vídeo e do nada ficou tudo escuro. Milhões de orações. Detalhe: só tinha apagado a luz mesmo. Mas imagina a escuridão total com o elevador descendo", contou.

A artista só percebeu algum tempo depois que poderia ter usado o telefone para iluminar o ambiente. "Sacanagem! Na hora eu iria lembrar de lanterna? O celular estava gravando. Acho que como a tela ficou preta também, eu não me liguei que dava para colocar lanterna", disse Lexa.