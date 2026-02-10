Julia Faria anunciou separação de Guto Cavanha - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2026 21:17

Rio - Julia Faria usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para anunciar o término do relacionamento com Guto Cavanha. A influenciadora e o chef de cozinha estavam juntos há cerca de 7 anos e são pais de Cora, de 4.

fotogaleria

"Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente sonhou. Planejou. Projetou. Sete anos depois, eu e Guto não estamos mais juntos como casal. Transformamos nossa relação de modo que o amor seja preservado. O respeito. O afeto. E a família que construímos e que nunca vai deixar de existir", anunciou.

Os boatos sobre a crise na relação de Julia e Guto iniciaram no final do ano passado. O chef não compareceu ao evento de comemoração os 40 anos da influenciadora e o ex-casal também decidiu passar o Réveillon separados.