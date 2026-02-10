Gracyanne Barbosa inicia remoção de tatuagem íntima em homenagem a Belo Reprodução / Instagram
Nos registros, Gracyanne aparece deitada na maca e mostra o antes e depois da primeira sessão. A tatuagem ainda não foi totalmente apagada, mas já surge visivelmente mais clara. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com comentários que misturaram humor e emoção. “Fim de uma era”, escreveu uma seguidora. “Bem, amigos, acabou”, comentou outra. “Passando mal com essa trilha”, reagiu um internauta. “Agora acabou mesmo”, resumiu mais um.
O relacionamento dos dois chegou ao fim em abril de 2024, após 16 anos juntos. O divórcio foi concluído de forma amigável em novembro do mesmo ano.
Atualmente, Gracyanne vive um novo relacionamento com o empresário Gabriel Cardoso, de 35 anos. O namoro foi assumido no início do ano, após os dois passarem o Réveillon juntos. O pedido contou com uma surpresa romântica, com flores, pétalas e velas. “Obviamente, disse sim”, escreveu a influenciadora ao compartilhar imagens do momento.
Este é o primeiro relacionamento assumido por Gracyanne desde o fim do casamento com Belo. Após a separação, ela chegou a declarar que ainda nutria esperança de uma reconciliação com o cantor, o que não aconteceu. Belo, por sua vez, assumiu namoro com a influenciadora Rayane Figliuzzi cerca de um ano após o término.
