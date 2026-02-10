Gracyanne Barbosa inicia remoção de tatuagem íntima em homenagem a Belo - Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa inicia remoção de tatuagem íntima em homenagem a Belo Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2026 14:06

Rio - Gracyanne Barbosa iniciou a remoção da tatuagem íntima feita em homenagem a Belo. A musa fitness, de 42 anos, apareceu em vídeos publicados nesta terça-feira (10) durante o procedimento a laser, realizado por uma profissional especializada. A trilha escolhida para o momento chamou atenção: "Razão da Minha Vida", música do ex-marido.

Nos registros, Gracyanne aparece deitada na maca e mostra o antes e depois da primeira sessão. A tatuagem ainda não foi totalmente apagada, mas já surge visivelmente mais clara. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com comentários que misturaram humor e emoção. “Fim de uma era”, escreveu uma seguidora. “Bem, amigos, acabou”, comentou outra. “Passando mal com essa trilha”, reagiu um internauta. “Agora acabou mesmo”, resumiu mais um.O relacionamento dos dois chegou ao fim em abril de 2024, após 16 anos juntos. O divórcio foi concluído de forma amigável em novembro do mesmo ano.Atualmente, Gracyanne vive um novo relacionamento com o empresário Gabriel Cardoso, de 35 anos. O namoro foi assumido no início do ano, após os dois passarem o Réveillon juntos. O pedido contou com uma surpresa romântica, com flores, pétalas e velas. “Obviamente, disse sim”, escreveu a influenciadora ao compartilhar imagens do momento.Este é o primeiro relacionamento assumido por Gracyanne desde o fim do casamento com Belo. Após a separação, ela chegou a declarar que ainda nutria esperança de uma reconciliação com o cantor, o que não aconteceu. Belo, por sua vez, assumiu namoro com a influenciadora Rayane Figliuzzi cerca de um ano após o término.