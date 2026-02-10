Mãe de Oruam pede que rapper se entregue à Polícia e nega plano de fuga do Brasil - Reprodução / Instagram

Mãe de Oruam pede que rapper se entregue à Polícia e nega plano de fuga do Brasil Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2026 17:59 | Atualizado 10/02/2026 18:06

Rio - Márcia Gama, mãe do rapper Oruam, usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para pedir publicamente que o filho se entregue à Polícia e para negar que ele pretenda deixar o Brasil. Em vídeo emocionado, ela afirmou que o artista enfrenta problemas de saúde e que a situação tem sido difícil para toda a família.



O pronunciamento ocorreu após a Polícia Federal receber orientação para prender o cantor caso ele tente sair do país. Oruam é considerado foragido depois de descumprir medidas cautelares, incluindo regras do monitoramento eletrônico, o que levou à retomada da ordem de prisão por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



No vídeo, Márcia reconheceu o descumprimento das determinações judiciais, mas pediu compreensão diante do estado emocional do filho. “Eu sei que houve um descumprimento das medidas cautelares e, mediante isso, foi pedido novamente a prisão do meu filho. Mas eu quero dizer pra vocês que entendam… já tem um tempo que o meu filho não está bem”, afirmou.



Ela também rebateu informações que apontavam uma possível fuga para o exterior. “Eu vi uma matéria falando que a Polícia Federal foi comunicada de que meu filho pretende sair do Brasil, pretende fugir. Isso não é verdade”, disse.



Abalada, Márcia falou sobre o impacto da fama na vida do rapper e destacou que o sucesso não tem sido suficiente para protegê-lo emocionalmente. “Mas o que adianta você ser o número 1 do trap? Se você está longe de você, você se perdeu de você. Meu filho adoeceu”, declarou.



Ao final do desabafo, a mãe fez um apelo direto ao artista para que a situação tenha um desfecho.

“Hoje eu não tenho o que fazer mais. Todos os dias eu luto. Eu quero que o meu filho se entregue. Eu quero que isso acabe logo, esse tormento. Mas ele também está com medo, ele também chora, ele também sofre, ele também não tem força. Eu queria muito poder pegar meu filho agora. Eu estou muito mal”, concluiu.

Assista: