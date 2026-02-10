MC Cabelinho vive suposto romance com musa da Viradouro - Reprodução / Instagram

MC Cabelinho vive suposto romance com musa da Viradouro Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2026 12:39

Rio - MC Cabelinho voltou ao centro das atenções ao surgir em clima de romance com Carol Macharethe, musa da Viradouro, durante os ensaios técnicos para o Carnaval do Rio. Os dois foram vistos aos beijos no último domingo (8), em um camarote da Marquês de Sapucaí, cercados de amigos, em clima de descontração e intimidade.

fotogaleria

A aproximação ganhou força neste Carnaval. Embora se conheçam de outros anos, o envolvimento passou a chamar atenção após o cantor ficar solteiro. Nas últimas semanas, MC Cabelinho e Carol passaram a compartilhar momentos juntos nas redes sociais, o que reforçou as especulações sobre o romance. Em um dos registros, os dois aparecem no estúdio do funkeiro usando máscaras do personagem Homem-Aranha e meias iguais.O cantor também marcou presença na Sapucaí para acompanhar de perto o desfile da Viradouro. Do camarote, segurou uma bandeira da escola e fez um gesto de carinho para Carol Macharethe durante a passagem da musa pela Avenida, pouco antes da chuva que caiu no local. Outro detalhe que não passou despercebido foi o tênis usado por Cabelinho, que trazia um desenho em homenagem à musa.Carol Macharethe tem 24 anos, é do Morro do Turano, na zona norte do Rio de Janeiro, e conheceu MC Cabelinho há cerca de três anos, durante as gravações do clipe X1, no qual participou como modelo e única personagem feminina. Na época, o cantor mantinha um relacionamento com Esther, com quem passou o último réveillon.