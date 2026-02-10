Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News

Publicado 10/02/2026 11:44

Rio - Após rumores tomarem conta das redes sociais, a equipe de Virginia Fonseca negou qualquer possibilidade de gravidez da influenciadora com o jogador Vini Jr. As especulações ganharam força depois da participação dela no último ensaio técnico da Grande Rio, realizado no domingo (8), na Marquês de Sapucaí.

Vestida de vermelho, com garras nas costas e um acessório em formato de caranguejo na região da barriga, referência ao enredo da escola, “A nação do mangue”, a influenciadora acabou no centro de comentários e teorias levantadas por seguidores.Nas redes sociais, internautas passaram a analisar o visual e questionar se o adereço teria servido para disfarçar uma suposta gestação. “Virginia cobrindo a barriga com um caranguejo e aparentemente inchada de lado… Se ela não estiver grávida, estou doida demais”, escreveu uma seguidora. Outro perfil perguntou diretamente: “Gente, a Virginia está grávida?”. Em meio às suspeitas, também houve quem saísse em defesa da influenciadora. “A mulher não pode ter uma barriguinha mais inchada que já vira gravidez. Credo”, comentou uma usuária.Não é a primeira vez que o nome da influenciadora vira assunto por rumores envolvendo maternidade. Atualmente, Virginia é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de seu antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe.