Vanessa da Mata se produz para celebrar 50 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2026 11:20

Rio - Vanessa da Mata comemorou os 50 anos nesta terça-feira (10) de forma leve e bem-humorada. A cantora escolheu começar o dia cedo e dividiu com os seguidores alguns momentos da celebração nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a artista apareceu sorridente, produzida e vestindo um look brilhante, com acessórios e maquiagem marcante. Vanessa contou que acordou antes do amanhecer para celebrar a data especial e refletir sobre a vida. “Acordando agitada às cinco da manhã para contemplar a vida. Tô vivaaaaaaa, saudável e feliz. Que presente maravilhoso”, escreveu.

Na véspera do aniversário, a cantora já havia movimentado as redes ao publicar fotos em clima de descanso, com as pernas à mostra. As imagens renderam uma enxurrada de elogios nos comentários. “Lindona... com todo respeito”, disse um seguidor. “Lindíssima, charmosa e de uma voz deslumbrante”, comentou outro. “Você é um espetáculo de mulher”, acrescentou mais um.

Além da comemoração pessoal, Vanessa também tem motivos profissionais para celebrar. Um de seus maiores sucessos, “Boa Sorte”, parceria com Ben Harper lançada em 2007, liderou o ranking de música mais tocada de 2025 no segmento MPB, segundo a Crowley Brasil. A canção segue como uma das mais populares do gênero, mesmo após quase duas décadas do lançamento.

Outro hit da carreira, “Ai, Ai, Ai…”, continua em evidência. A música soma remixes e presença constante em festas e pistas de dança pelo país. De acordo com a Crowley, a faixa alcançou a marca de 1054 semanas no ranking. Já “Esperança”, música inédita do álbum Todas Elas, também aparece entre as mais executadas de 2025, reforçando a fase positiva da artista aos 50 anos.