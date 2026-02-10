Luciana Gimenez apresentava o 'SuperPop' na emissora - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez apresentava o 'SuperPop' na emissora Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2026 09:19

Rio - Luciana Gimenez se manifestou nas redes sociais, nesta segunda-feira (9), após seu nome ser citado em documentos do caso Epstein. A apresentadora negou que conhecesse Jeffrey Epstein, bilionário norte-americano acusado de comandar uma rede de tráfico sexual nos EUA, e informou que já entrou em contato com a "instituição bancária, onde possuía conta, para compreender a razão dessa vinculação indevida".

Em nota, a artista de 56 anos, ainda, destacou que "nunca compactuou, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas" e que está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.

Epstein foi preso, em 2019, acusado de tráfico sexual de dezenas de adolescentes com as quais teria mantido relações em troca de dinheiro. Enquanto aguardava julgamento, ele foi encontrado morto em sua cela. As autoridades concluíram que se tratou de um suicídio.

Veja a nota na íntegra

Luciana Gimenez esclarece que nunca conheceu Jeffrey Epstein e jamais teve qualquer tipo de contato pessoal, profissional ou financeiro com ele. A apresentadora reforça que nunca compactuou, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas, repudiando de forma categórica qualquer tentativa de associar seu nome a essas situações.



Após identificar a menção a seu nome em documentos disponibilizados no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Luciana entrou em contato com a instituição bancária Deutsche Bank Trust Company Americas, onde possuía conta, para compreender a razão dessa vinculação indevida e aguarda resposta.



Inicialmente e conforme informações preliminares obtidas junto ao banco, o governo americano solicitou os registros à instituição financeira em determinados períodos, sem qualquer seleção individualizada dos dados ou vinculação específica. O conjunto completo de documentos foi encaminhado e publicado na plataforma oficial, sem apuração prévia do conteúdo e contexto. Por isso, constam nos arquivos nomes de diversos clientes do banco, incluindo de Luciana, que nada têm a ver com o caso em questão e que também fizeram transações naquele período.



A priori, as movimentações citadas que envolvem a apresentadora referem-se exclusivamente a transferências de sua conta de investimentos para sua conta de pessoa física. Por se tratarem de dados antigos, o banco está trabalhando para compilar todas essas transações internas e comprovar que se tratam de transferências da própria Luciana para si mesma. Já foi explicado e compreendido que é esse o contexto das informações divulgadas.



A apresentadora permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e pede cautela, seriedade e responsabilidade na divulgação das informações, a fim de evitar interpretações equivocadas e danos injustificados à sua reputação.