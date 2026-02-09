Felipe Simas passou por cirurgia ao romper o tendão de Aquiles Reprodução/Instagram
Felipe Simas passa por cirurgia após romper tendão de Aquiles
Ator publicou fotos do período em que ficou internado
Felipe Simas passa por cirurgia após romper tendão de Aquiles
Ator publicou fotos do período em que ficou internado
Monique Amin, ex-integrante do 'BBB 12', anuncia primeira gravidez
Influenciadora vive um relacionamento discreto com Diogo Giglioli
Nua, Thais Carla impressiona ao mostrar transformação após perder 85 kg
Influenciadora fez uma cirurgia bariátrica em abril de 2025
Leonardo faz cirurgia estética no rosto, e Poliana Rocha reage ao novo visual
Cantor passou por uma blefaroplastia; entenda
Rafa Kalimann comemora um mês da filha: 'Maior amor'
Zuza veio ao mundo no dia 6 de janeiro
Rafa Brites revela diagnóstico de lipedema: 'Sinto muita dor'
Apresentadora explicou detalhes de consulta em que descobriu a doença
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.