Felipe Simas passou por cirurgia ao romper o tendão de Aquiles - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2026 21:56

Rio - Felipe Simas, de 33 anos, revelou aos seguidores que se machucou durante uma brincadeira e passou por cirurgia. O ator compartilhou imagens do período internado após rompimento do tendão de Aquiles e contou que agora iniciou a recuperação.

"Fiz exames e o resultado foi ruptura total do tendão de Aquiles...internação, cirurgia e agora repouso. A gente programa a vida, os dias, semanas e trabalhos mas de repente o futuro nos chama pro presente. Alguns registros dos últimos dias que mudarão os nossos próximos", afirmou.

Nas fotos, Felipe Simas apareceu ganhando o apoio da mulher, Mariana Uhlmann, e o carinho do três filhos, Joaquim, Maria e Vicente. Além disso, ele mostrou uma parte da perna enfaixada depois do procedimento cirúrgico.