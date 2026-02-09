Rafa Kalimann compartilhou fotos da celebração de 1 mês de vida de Zuza - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2026 18:19

Rio - Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan, completou o primeiro mês de vida e ganhou uma homenagem da influenciadora na tarde desta segunda-feira (9). A vice-campeã do "BBB 20" falou sobre os momentos especiais com a herdeira neste período.

"Obrigada Deus por me proporcionar o maior amor do mundo. Tivemos muitas orações de gratidão, horas parada só olhando ela dormir, comemorando cada nova descoberta.. também tivemos abdicações, aprendizados diários, medos e culpas profundas, uma recuperação em meio ao 'caos' mais bem-vindo da minha vida", escreveu na legenda.

A influenciadora comentou o sonho realizado da maternidade e o tempo longe das redes sociais para viver cada etapa ao lado da menina. "Um tempo que tirei pra mim e pra ela, no off, respeitando esse processo e digerindo ele. O mês mais intenso da minha existência para fazer existir a pessoa mais importante da minha vida. Vida que não é mais a mesma (graças a Deus) porque encontrou o sentido que eu tanto esperei", disse ela.

Rafa Kalimann e Nattan revelaram a gravidez em junho do ano passado. No mesmo mês, a ex-BBB e o cantor descobriram que estavam esperando uma menina, que nasceu no dia 6 de janeiro.