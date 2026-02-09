Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha e LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2026 19:17 | Atualizado 09/02/2026 19:19

Rio - Poliana Rocha mostrou nas redes sociais o resultado da cirurgia facial feita por Leonardo e deu uma opinião direta sobre a mudança no visual do cantor. O procedimento, uma blefaroplastia, cirurgia nas pálpebras, foi realizado no fim de janeiro.

fotogaleria

Neste domingo (8), ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora comentou o resultado ao ser questionada por seguidores se aprovou o “upgrade” no rosto do marido. “Ele rejuvenesceu dez anos e o olhar ficou leve, realçou a cor dos olhos. Amei”, escreveu.Poliana também divulgou uma foto de Leonardo ainda no pós-operatório, antes da retirada dos pontos, e aproveitou a publicação para agradecer à equipe médica responsável pelo procedimento.A blefaroplastia costuma ser indicada para corrigir excesso de pele e bolsas de gordura nas pálpebras. O objetivo é suavizar o olhar, reduzir sinais de cansaço e flacidez e promover um efeito de rejuvenescimento facial.No início do ano, Leonardo procurou um hospital de alto padrão em Goiânia para realizar a cirurgia. Em 2024, a blefaroplastia liderou o ranking mundial de procedimentos estéticos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS).