João Gomes se declara no aniversário de Ary MirelleReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2026 11:59

Rio - João Gomes se declarou para a mulher, Ary Mirelle, que completa 24 anos nesta segunda-feira (9). Através das redes sociais, o cantor publicou um texto emocionante e apaixonado, mencionando os filhos do casal. O artista e a influenciadora digital são pais de Jorge, de 2 anos, e de Joaquim, de 5 meses.

"Você sabe que não sou bom com datas, e que sou ruim de aniversário e sabe todos os outros defeitos e escolhe estar ao meu lado. Eu queria honrar sempre a sua companhia e te dizer que sou feliz por Deus ter me dado uma companheira tão incrível para minha vida. Essa não é a primeira nem última vez que virei me declarar publicamente pra ti. Mas sem dúvidas, o meu coração sempre estará batendo forte por você", iniciou o dono do hit "Coração de Vaqueiro".

João destacou a paixão por Ary e exaltou a maternidade da influenciadora digital. "Afinal de contas, eu sou esse cara apaixonado e sei que você às vezes me acha muito bobo e precisa que eu seja firme certas horas. Eu sabia. No dia que te conheci. No quanto você me fazia bem e que você seria a mãe dos meus filhos. E que mãezona, hein… Deus sabe de sua solidão quando Jorge chegou… sabe de todas as coisas que passamos juntos… e eu sempre vou querer estar ao seu lado".

Por fim, agradeceu o apoio. da amada. "Obrigado por me levantar da cama todas à vezes que eu estava para baixo ou me sentindo mal. Sempre vou precisar de você. Sempre vou fugir para seus braços como se isso fosse a resposta para tudo. Uma mulher como você é um presente de Deus. Feliz aniversário, minha gatinha. Não reclama comigo dessas fotos [risos]".

João compartilhou um compilado de registros intimistas e divertidos, mostrando a o dia a dia da família. Nos comentários, Ary agradeceu a homenagem e também retribuiu o gesto romântico. "Que coisa linda!!! A família que Deus me deu é meu melhor presente. Eu amo vocês com toda minha força. Eu te amo. Obrigada por tudo, amor. Você é o homem da minha vida. Acordei para amamentar e estou aqui chorando"