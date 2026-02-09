Thais Carla posta foto nua após perder 85 kg Reprodução / Instagram
A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em abril de 2025 e, atualmente, pesa cerca de 115 kg. Segundo ela, só percebeu a dimensão da transformação ao colocar as duas imagens lado a lado. "Botando uma foto do lado da outra que eu fui perceber o quanto eu mudei. Às vezes a gente tem que fazer comparações do nosso antes e depois para ver o quanto a gente mudou e se superou", escreveu na legenda da publicação.
Apesar da mudança física, Thais fez questão de destacar que a relação com o próprio corpo sempre foi positiva. "Eu sempre me amei muito com o corpo que eu tinha, e eu me amo muito também com o que eu tenho hoje. Eu nunca me odiei, sempre me sentia amada, desejada, gostosa mesmo. Olhar para antes e gostar e também me amar agora é muito importante", afirmou.
Desde que adotou um novo estilo de vida, Thais Carla passou a dividir com os cerca de 4 milhões seguidores momentos da rotina de autocuidado e bem-estar.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.