Arrascaeta posa com famíliaReprodução / Instagram
Na legenda, o jogador abriu o coração e exaltou o papel da mulher na rotina familiar. “Obrigado por tudo o que você faz todos os dias pela nossa casa e pela nossa família. Pelo seu amor, sua paciência e sua entrega silenciosa, que sustenta tudo mesmo quando ninguém vê”, escreveu. Em outro trecho, completou: “Você é o coração da nossa casa e o meu maior orgulho, eu te admiro e te valorizo. Nós te amamos de todo o coração, rainha”.
Nos comentários, seguidores destacaram a semelhança do bebê com o jogador. “Milano é o clone do Arrasca”, comentou um internauta. Outro deixou uma mensagem de apoio à família: “Deus abençoe, Camile! Jamais esqueceremos seus esforços diários para dar ao nosso craque a tranquilidade que ele precisa para nos ajudar. Essa família linda sempre será um pouco nossa!”.
Arrascaeta e Camila se conhecem desde 2013. O casal chegou a se separar por um período, mas retomou a relação pouco tempo depois. Em 2023, oficializaram a união em uma cerimônia para mais de 300 convidados, realizada em Punta del Este, no Uruguai, cidade natal dos dois.
