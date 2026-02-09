Arrascaeta posa com família - Reprodução / Instagram

Arrascaeta posa com famíliaReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2026 16:22

Rio - Giorgian de Arrascaeta, de 31 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para compartilhar momentos ao lado da família e fazer uma declaração pública para a mulher, Camila Bastiani. Nas imagens publicadas no Instagram, o camisa 10 do Flamengo aparece ao lado da companheira e do filho do casal, Milano, de dois meses, além dos cachorros da família, Alfi e León.

fotogaleria

Na legenda, o jogador abriu o coração e exaltou o papel da mulher na rotina familiar. “Obrigado por tudo o que você faz todos os dias pela nossa casa e pela nossa família. Pelo seu amor, sua paciência e sua entrega silenciosa, que sustenta tudo mesmo quando ninguém vê”, escreveu. Em outro trecho, completou: “Você é o coração da nossa casa e o meu maior orgulho, eu te admiro e te valorizo. Nós te amamos de todo o coração, rainha”.Nos comentários, seguidores destacaram a semelhança do bebê com o jogador. “Milano é o clone do Arrasca”, comentou um internauta. Outro deixou uma mensagem de apoio à família: “Deus abençoe, Camile! Jamais esqueceremos seus esforços diários para dar ao nosso craque a tranquilidade que ele precisa para nos ajudar. Essa família linda sempre será um pouco nossa!”.Arrascaeta e Camila se conhecem desde 2013. O casal chegou a se separar por um período, mas retomou a relação pouco tempo depois. Em 2023, oficializaram a união em uma cerimônia para mais de 300 convidados, realizada em Punta del Este, no Uruguai, cidade natal dos dois.