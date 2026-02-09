Bruna Linzmeyer revela cliques raros com a namorada, Kin Saito - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2026 17:16

Rio - Bruna Linzmeyer usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para compartilhar um álbum de fotos analógicas da virada do ano. Aos 33 anos, a atriz publicou registros feitos durante o réveillon em uma praia, onde passou a data ao lado da namorada, Kin Saito, e de um grupo de amigas.

As imagens, marcadas pela estética da fotografia analógica, mostram momentos de intimidade, afeto e descontração. Segundo Bruna, os cliques foram feitos pela amiga Julia Brendas e chegaram até ela apenas agora, após o processo de revelação.“As analógicas do ano novo pelos olhos da @juliabrendas chegaram. Parece que estamos num outro tempo-espaço com essa textura. É bonito o ritual de bater fotos para guardar (não necessariamente para postar). E nesse clima de debí tirar más fotos me emociono em ter amigas tão queridas que fazem dos meus dias mais banais memórias eternizadas no meu coração e nessas fotografias”, escreveu a atriz na legenda.Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, apareceram juntas publicamente pela primeira vez em dezembro de 2023. O relacionamento veio a público pouco tempo após a atriz anunciar o fim da união de três anos com a DJ Marta Supernova.