Bruna Linzmeyer revela cliques raros com a namorada, Kin Saito Reprodução / Instagram
As imagens, marcadas pela estética da fotografia analógica, mostram momentos de intimidade, afeto e descontração. Segundo Bruna, os cliques foram feitos pela amiga Julia Brendas e chegaram até ela apenas agora, após o processo de revelação.
“As analógicas do ano novo pelos olhos da @juliabrendas chegaram. Parece que estamos num outro tempo-espaço com essa textura. É bonito o ritual de bater fotos para guardar (não necessariamente para postar). E nesse clima de debí tirar más fotos me emociono em ter amigas tão queridas que fazem dos meus dias mais banais memórias eternizadas no meu coração e nessas fotografias”, escreveu a atriz na legenda.
Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, apareceram juntas publicamente pela primeira vez em dezembro de 2023. O relacionamento veio a público pouco tempo após a atriz anunciar o fim da união de três anos com a DJ Marta Supernova.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.