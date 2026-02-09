Ex-BBB Monique Amin anunciou a primeira gravidez - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Monique Amin anunciou a primeira gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2026 19:59

Rio - Monique Amin comunicou os seguidores que está esperando o primeiro filho com Diogo Giglioli. Nesta segunda-feira (9), a ex-participante do "BBB 12" compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o teste de gravidez e o ultrassom do bebê.

"Existem sonhos que a gente sonha...e existem milagres que a gente vive! Que Deus nos abençoe e nos guarde. Já te amamos infinitamente!", escreveu ela na legenda.

Décima eliminada do "BBB 12", Monique Amin viveu um romance com Jonas Sulzbach, que também integra o elenco da atual temporada do reality show da TV Globo. Os dois formaram um triângulo amoroso com Renata Dávila.

