Ex-BBB Monique Amin anunciou a primeira gravidez

Rio - Monique Amin comunicou os seguidores que está esperando o primeiro filho com Diogo Giglioli. Nesta segunda-feira (9), a ex-participante do "BBB 12" compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o teste de gravidez e o ultrassom do bebê.  
"Existem sonhos que a gente sonha...e existem milagres que a gente vive! Que Deus nos abençoe e nos guarde. Já te amamos infinitamente!", escreveu ela na legenda. 
Décima eliminada do "BBB 12", Monique Amin viveu um romance com Jonas Sulzbach, que também integra o elenco da atual temporada do reality show da TV Globo. Os dois formaram um triângulo amoroso com Renata Dávila.