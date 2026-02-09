Ex-BBB Monique Amin anunciou a primeira gravidez Reprodução/Instagram
Monique Amin, ex-integrante do 'BBB 12', anuncia primeira gravidez
Influenciadora vive um relacionamento discreto com Diogo Giglioli
Nua, Thais Carla impressiona ao mostrar transformação após perder 85 kg
Influenciadora fez uma cirurgia bariátrica em abril de 2025
Leonardo faz cirurgia estética no rosto, e Poliana Rocha reage ao novo visual
Cantor passou por uma blefaroplastia; entenda
Rafa Kalimann comemora um mês da filha: 'Maior amor'
Zuza veio ao mundo no dia 6 de janeiro
Rafa Brites revela diagnóstico de lipedema: 'Sinto muita dor'
Apresentadora explicou detalhes de consulta em que descobriu a doença
Bruna Linzmeyer publica cliques raros com a namorada
Atriz passou o réveillon com Kin Saito e amigas
