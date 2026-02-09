Rafa Brites foi diagnosticada com lipedema - Reprodução/Instagram

Rafa Brites foi diagnosticada com lipedema

Publicado 09/02/2026 17:17

Rio - Rafa Brites contou nesta segunda-feira (9) que recebeu diagnóstico de lipedema, doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura e inchaço. A apresentadora exibiu marcas nas pernas causadas pela doença e revelou detalhes da consulta médica em que descobriu o problema.

"Eu sou magra, né? Cheguei lá e ele falou assim: 'Olha, Rafa, várias pessoas chegam aqui no meu consultório acima de um peso que seria ideal e acham que têm o lipedema. Só que você, mesmo magrinha, tem o diagnóstico de lipedema'. Acordo toda marcada, vivo com roxas que não sei de onde são. E sinto muita dor. Parece que a minha perna pesa 100 quilos", disse ela.



A mulher de Felipe Andreoli destacou que a doença se manifesta, principalmente, nos membros inferiores. "Não é uma questão de retenção de líquido no corpo inteiro. É ali na perna, onde dói, onde tem os carocinhos. Esse é o tal do diagnóstico do lipedema, que eu teria que fazer várias coisas que eu não estou fazendo. Mas uma hora eu vou tomar coragem e tentar melhorar isso", afirmou.