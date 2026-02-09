Claudia Leitte sofre ataques durante bloco e confusão termina em agressões - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2026 14:29

Rio - Claudia Leitte viveu um momento de tensão durante sua apresentação no bloco Virgens de Tambaú, neste domingo (8), em João Pessoa, na Paraíba. A cantora foi alvo de xingamentos e gestos ofensivos por parte de um folião enquanto passava em frente a um camarote, o que acabou provocando uma confusão generalizada no local.



Ao perceber os ataques, a artista decidiu se manifestar diretamente ao homem: “A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele está fazendo, não. Porque pode acabar machucando alguém. Que Deus te abençoe. A gente só dá o que tem”, afirmou ao microfone.



Apesar do pedido de respeito feito no trio, a situação se agravou logo depois. Fãs de Claudia Leitte que estavam no mirante do camarote intervieram, retiraram o folião e o acompanhante do espaço e iniciaram agressões físicas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram socos, empurrões e chutes durante a confusão.



Após o episódio, a cantora voltou a se dirigir ao público. “O bichinho não deve ser nem paraibano. Sabe o que a gente faz com gente assim? A gente finge que nada aconteceu. O mais forte é o que está em mim”, disse.