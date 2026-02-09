Claudia Leitte sofre ataques durante bloco e confusão termina em agressões Reprodução / Instagram
Ao perceber os ataques, a artista decidiu se manifestar diretamente ao homem: “A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele está fazendo, não. Porque pode acabar machucando alguém. Que Deus te abençoe. A gente só dá o que tem”, afirmou ao microfone.
Apesar do pedido de respeito feito no trio, a situação se agravou logo depois. Fãs de Claudia Leitte que estavam no mirante do camarote intervieram, retiraram o folião e o acompanhante do espaço e iniciaram agressões físicas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram socos, empurrões e chutes durante a confusão.
Após o episódio, a cantora voltou a se dirigir ao público. “O bichinho não deve ser nem paraibano. Sabe o que a gente faz com gente assim? A gente finge que nada aconteceu. O mais forte é o que está em mim”, disse.
Um folião mal educado foi expulso de um camarote, durante o pré-Carnaval em João Pessoa, após xingar e fazer gestos obscenos para a cantora Cláudia Leitte.— Wagner Ferreira (@wagnerpress) February 9, 2026
Ao ser identificado por outros participantes do camarote, o homem e outro amigo dele, foram expulsos do espaço reservado. pic.twitter.com/10MLXYi1lb
