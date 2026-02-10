Melody enfrenta perrengue devido as fortes chuvas - Reprodução do Instagran

Publicado 10/02/2026 08:10

Rio - A cantora Melody, do hit "Jetski", com Pedro Sampaio e MC Meno K, passou por um perrengue devido às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (9). A cantora ficou ilhada em uma rua da Zona Norte e precisou deixar o veículo que estava com a família. Registros do momento foram publicados no Instagram Stories.

"Gente, olha a situação. O carro ficou ali", disse Melody em um dos vídeos. Bella Angel, irmã da cantora, também deu detalhes da situação. "Simplesmente estamos em uma enchente, está subindo a água dentro do carro e a gente tá sem saber o que fazer! Olha isso aqui, olha onde a água está". Momentos depois, a artista e seus familiares foram resgatados por uma pessoa, que estava próxima ao local.

mds a melody ficou presa dentro do carro em uma enchente no rio de janeiro GENTE pic.twitter.com/zyO7DElWzc — glay (@glayzinhooo) February 9, 2026

Após o susto, Melody conseguiu chegar na casa do amigo Pedro Sampaio para gravar uma entrevista para o "Fantástico", da TV Globo. "Está tudo bem, consegui dar um jeito. A gente estava com gravação na casa do Pedro e deu todo esse rolo da enchente, tivemos que deixar o carro lá. Mas tomei um banho e conseguimos gravar. Deu tudo certo, está tudo ótimo".

Pedro, inclusive, brincou com a situação e publicou uma foto com a amiga em uma moto aquática. "Cheguei com o jetski pra salvar ela da enchente", escreveu.