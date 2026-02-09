MC Carol é assaltada e tem carro levado no Rio: ’Quatro caras de fuzil’ - Reprodução de vídeo / Instagram

MC Carol é assaltada e tem carro levado no Rio: ’Quatro caras de fuzil’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/02/2026 10:55

Rio - MC Carol foi assaltada à mão armada na madrugada desta segunda-feira (9), em São Gonçalo, quando estava a caminho de um show em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Através das redes sociais, a cantora desabafou sobre a situação. Ela contou que teve todos os pertences, como carro e celulares, levados, e pediu ajuda dos seguidores para tentar recuperar o veículo.

fotogaleria

"Ontem postei um vídeo aqui sobre os altos e baixos da minha vida. E nessa madrugada aconteceu um fato comigo, mais uma vez. Estava indo para Cabo Frio fazer show por volta de 00h10 e um carro entrou na nossa frente. Uns quatro caras de fuzil levaram meu carro e tudo o que tinha dentro", iniciou a funkeira.

Em seguida, relatou que foi deixada na chuva e no escuro pelos assaltantes "agressivos". "Eu pedi para pelo menos deixarem um telefone com a gente, para podermos ir embora dali. Xingaram a gente, muito agressivos. Deixaram a gente na chuva, no escuro e em frente uma comunidade de São Gonçalo. Se alguém viu meu carro, por favor, entre em contato [...] É isso, galera. Mais uma 'avalanche'", disse a MC.

Na legenda, a artista complementou, dando detalhes sobre a placa e modelo do carro: "Pessoal, fui assaltada de ontem para hoje em São Gonçalo a caminho de um show em Cabo Frio. Levaram meu carro [...], meu iPhone e equipamentos de toda a equipe".

Por fim, Carol contou que está sem celular e alertou sobre possíveis golpes. "Por enquanto estou sem celular e minha equipe está atualizando as informações por aqui. Se receberem qualquer mensagem solicitando Pix ou algo do tipo, não sou eu".

Procurada, a Polícia Civil informou, por meio de nota enviada ao DIA, que o caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (09) na 74ª DP (Alcântara). "O caso foi registrado. Agentes realizam diligências para apurar os fatos", diz o comunicado.