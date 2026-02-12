Claudia Raia comemora os 3 anos do filho Luca com festa temática - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 19:37

Rio - Claudia Raia celebrou o aniversário de 3 anos do filho caçula, Luca, fruta da relação com Jarbas Homem de Mello, com uma festa intimista em Lisboa, Portugal. A comemoração teve como tema a animação "Bluey" e contou com decoração colorida, bexigas e personagens do desenho. O bolo e os docinhos seguiram a mesma proposta lúdica. Nas redes sociais, Claudia compartilhou registros do evento na quinta-feira (12).

“Celebrando a vida do nosso Bilico aqui em Lisboa! 3 aninhos do nosso amor!”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 23, do relacionamento anterior com Edson Celulari.O menino completou 3 anos na quarta-feira (11) e recebeu homenagens dos pais nas redes sociais. Claudia publicou um vídeo com momentos da vida do filho e declarou: “Há três anos nascia o meu pequeno grande amor, o nosso milagre, que transforma cada dia em luz, riso e descoberta. Você chegou para multiplicar o amor. Te amamos mais do que as palavras conseguem dizer, filho. Que Deus e os anjinhos continuem te protegendo, iluminando seus passos e enchendo sua vida de saúde, carinho e felicidade. Viva 3 anos do nosso Bilico!”Jarbas Homem de Mello também fez questão de celebrar a data. O ator compartilhou um vídeo com registros ao lado do filho e escreveu: “Hoje nosso amor completa 3 anos de vida! Te amamos muito Luca, luz das nossas vidas, Feliz aniversário!”