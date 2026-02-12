Gilberto Gil com a família - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 12:48

Rio - Gilberto Gil compartilhou novos registros ao lado da família durante dias de descanso na Bahia, às vésperas do Carnaval. Aos 83 anos, o cantor apareceu em clima descontraído com os filhos Bem e Bela, o neto Francisco Gil, filho de Preta Gil (1974–2025), e amigos próximos.

Entre os cliques publicados nas redes sociais, Gil também surge ao lado de Caetano Veloso e de Moreno Veloso, filho do compositor baiano. As duas famílias mantêm laços pessoais e artísticos ao longo de décadas.Na legenda, a equipe de Gilberto Gil escolheu versos da canção "Cores Vivas": “Tomar pé. Na maré desse verão. Esperar. Pelo entardecer”. Em seguida, completou: “Momentos na Bahia antes do Carnaval tomar conta!”.A família Gil também se prepara para mais uma edição do Camarote Expresso 2222, tradicional espaço do Carnaval de Salvador, localizado no Edifício Oceania, no início do circuito Barra-Ondina. Criado em 1999, o camarote teve a primeira edição dedicada ao afoxé Filhos de Gandhy, grupo do qual Gilberto Gil é declarado admirador. Neste ano, o Expresso 2222 deve prestar homenagem a Preta Gil, que morreu em 20 de julho de 2025