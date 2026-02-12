Gilberto Gil com a famíliaReprodução / Instagram

Rio - Gilberto Gil compartilhou novos registros ao lado da família durante dias de descanso na Bahia, às vésperas do Carnaval. Aos 83 anos, o cantor apareceu em clima descontraído com os filhos Bem e Bela, o neto Francisco Gil, filho de Preta Gil (1974–2025), e amigos próximos.
Entre os cliques publicados nas redes sociais, Gil também surge ao lado de Caetano Veloso e de Moreno Veloso, filho do compositor baiano. As duas famílias mantêm laços pessoais e artísticos ao longo de décadas.

Na legenda, a equipe de Gilberto Gil escolheu versos da canção "Cores Vivas": “Tomar pé. Na maré desse verão. Esperar. Pelo entardecer”. Em seguida, completou: “Momentos na Bahia antes do Carnaval tomar conta!”.

A família Gil também se prepara para mais uma edição do Camarote Expresso 2222, tradicional espaço do Carnaval de Salvador, localizado no Edifício Oceania, no início do circuito Barra-Ondina. Criado em 1999, o camarote teve a primeira edição dedicada ao afoxé Filhos de Gandhy, grupo do qual Gilberto Gil é declarado admirador. Neste ano, o Expresso 2222 deve prestar homenagem a Preta Gil, que morreu em 20 de julho de 2025