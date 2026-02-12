Ivete SangaloReprodução do Instagram
Ivete Sangalo exibe bumbum empinadinho ao mergulhar no mar
Cantora aproveitou o momento de folga nesta quarta-feira (11)
Camila Queiroz celebra 2 meses da filha em clima de Carnaval
Clara é fruto do relacionamento com Klebber Toledo
Sol Vega pede desculpas por termos capacitistas e nega intenção de agredir Ana Paula no 'BBB 26'
Veterana voltou a se pronunciar após ser desclassificada do reality
Em Lisboa, Claudia Raia celebra aniversário de 3 anos do filho com festa intimista
Tema da celebração foi a animação "Bluey"
Luana Piovani detona vídeo de Luciano Huck com Virginia: 'Ganância'
Influenciadora gravou registro nos bastidores do 'Domingão'
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega sofre ataques em meio a tratamento do câncer
Bruna Furlan pediu que internautas tenham cuidado com os comentários
Vídeo: MC Carol recupera carro roubado e agradece fãs
Funkeira foi vítima de um assalto à mão armada na última segunda-feira (9)