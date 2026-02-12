Ivete SangaloReprodução do Instagram

Rio - Em meio à maratona carnavalesca, Ivete Sangalo, de 53 anos, aproveitou um momento de folga, nesta quarta-feira (11), para dar um mergulho no mar de Salvador, na Bahia. No vídeo publicado pela cantora, no Instagram Stories, ela aparece de biquíni e o bumbum empinadinho dela ganha destaque. 
Em outra publicação, Veveta mostrou o pôr do sol e escreveu na legenda: "Obrigada, Deus".
Momentos antes, a artista, que está solteira desde novembro de 2025, quando anunciou o fim da relação de mais de 17 anos com o nutricionista Daniel Cady, posou para uma foto na academia. 