Clara, filha de Camila Queiroz, completou 2 mesesReprodução/Instagram

Publicado 12/02/2026 22:43

Rio - Camila Queiroz aproveitou o clima de Carnaval para comemorar os dois meses da filha, Clara, fruto da união com Klebber Toledo. Nesta quinta-feira (12), a atriz compartilhou foto do bolo temático do "bloquinho" da bebê.

Camila Queiroz anunciou a gravidez em julho do ano passado quando estava no quinto mês. "A alegria em sua forma mais pura", declarou ela na épocaa.

A atriz conheceu o marido, Klebber Toledo, em 2016 nos bastidores da novela "Etâ Mundo Bom!", da TV Globo, na qual interpretaram os personagens Mafalda e Romeu. Os artistas oficializaram a união dois anos depois.