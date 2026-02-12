Rio - O influenciador Jon Vlogs usou o X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (12), para se manifestar sobre os rumores de um possível romance com Ana Castela. Os boatos surgiram depois que os dois foram flagrados, no after dos Ensaios da Anitta, conversando ao pé do ouvido. No desabafo, o criador de conteúdo esclareceu que eles são apenas amigos e pediu respeito.
"Preciso esclarecer uns pontos com vocês. De ontem pra hoje tô vendo bastante comentários que envolvem tanto o meu nome quanto o nome da Ana. Infelizmente, após o clipe que vocês viram, estão criando teorias e coisas do tipo relacionadas a nós dois. Estou passando aqui antes de tudo pra pedir respeito com o nome dela e também cuidado com o que vocês leem e reverberam na internet", começou.
"Ana é uma amiga minha de longa data, tenho um respeito e carinho gigantesco por ela e também pelos irmãos que fiz dentro da Agroplay, onde convivo há anos e zelo por um bom relacionamento com geral", destacou.
Jon, por fim, disse que vai falar com o amigo Boca de 09, já que ele chegou a comentar notícias sobre o suposto affair do influenciador com a Boiadeira. "Vou falar com o Boca sobre os comentários dele, pra que, na próxima, ele tenha ciência da gravidade das coisas que fala sobre independente de quem seja".
