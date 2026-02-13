Alfonso Herrera, do RBD, manda mensagem para Milena - Reprodução do Instagram / Manoella Mello / TV Globo

Publicado 13/02/2026 08:29

Rio - Fã de carteirinha do RBD, Milena foi notada por um ex-integrante do grupo! Alfonso Herrera, que interpretou o personagem Miguel Arango na novela mexicana, viu um vídeo da participante do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, cantando um sucesso da banda no reality show e reagiu à publicação.

"Saudações, Milena", escreveu o ator em espanhol, além de compartilhar o vídeo postado pelo perfil oficial do "BBB 26", no X, antigo Twitter.

Saludos Milena! — Alfonso Herrera (@ponchohd) February 13, 2026

Nas imagens, a recreadora infantil aparece retornando para a Festa de Jonas Sulzbach ao som de "Rebelde" depois de concluir o desafio Barrado no Baile. Ela, então, cantou e dançou muito o hit.