Ary Fontoura compartilha vídeo de biquíni e diverte seguidores - Reprodução de vídeo / Instagram

Ary Fontoura compartilha vídeo de biquíni e diverte seguidoresReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 13/02/2026 10:35

Rio - Ary Fontoura, de 93 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (13), um vídeo vestindo biquíni verde, em tom descontraído. Ao som do áudio viralizado da influenciadora Patrícia Ramos, o intérprete do personagem Quinzinho na novela "Êta Mundo Melhor!", da TV Globo, divertiu os seguidores.

fotogaleria

"Dica para você manter o foco: chegou da academia, bota o biquíni. 'Ai, Patrícia, eu treino de manhã'. Bota o biquíni para você ver bem o que vai comer de pós-reino", disse a influenciadora. O ator, então, brincou, ao dizer que seguiu a dica de Patrícia: "Só que não ficou bom", escreveu Ary.

O registro repercutiu na web, com os seguidores elogiando a boa forma e humor do veterano. "Pode comer o que quiser de pós-treino, ficou ótimo", disse uma internauta, entre risos. "Gente, não existe uma pessoa tão interessante, criativa e descente. Adoro", exaltou uma admiradora. "Minha alegria diária", disse outra pessoa. "Você é demais", expressou mais alguém.

Vídeo!