Anitta canta e homenageia Preta Gil em frente a Gilberto Gil Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2026 10:40 | Atualizado 14/02/2026 10:42

Rio - Em clima de Carnaval, Anitta prestou uma homenagem a Preta Gil na noite desta sexta-feira (13), em Salvador. A cantora incluiu “Sinais de Fogo” no repertório do Bloco da Anitta ao passar em frente ao tradicional Camarote 2222, onde estavam Gilberto Gil e Flora Gil, fundadores do espaço.



O momento chamou a atenção do público que acompanhava o desfile no circuito baiano. A canção, um dos maiores sucessos da trajetória de Preta Gil, soou como tributo à artista, que morreu em julho de 2025, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer.



Para a apresentação, Anitta apostou em um figurino inspirado no signo de Peixes, alinhado ao conceito “Cosmos”, tema escolhido para a sua temporada de Carnaval em 2026.

