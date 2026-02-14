Anitta canta e homenageia Preta Gil em frente a Gilberto Gil Reprodução / Instagram

Rio - Em clima de Carnaval, Anitta prestou uma homenagem a Preta Gil na noite desta sexta-feira (13), em Salvador. A cantora incluiu “Sinais de Fogo” no repertório do Bloco da Anitta ao passar em frente ao tradicional Camarote 2222, onde estavam Gilberto Gil e Flora Gil, fundadores do espaço.

O momento chamou a atenção do público que acompanhava o desfile no circuito baiano. A canção, um dos maiores sucessos da trajetória de Preta Gil, soou como tributo à artista, que morreu em julho de 2025, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer.

Para a apresentação, Anitta apostou em um figurino inspirado no signo de Peixes, alinhado ao conceito “Cosmos”, tema escolhido para a sua temporada de Carnaval em 2026. 
