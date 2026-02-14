Anitta canta e homenageia Preta Gil em frente a Gilberto Gil Reprodução / Instagram
O momento chamou a atenção do público que acompanhava o desfile no circuito baiano. A canção, um dos maiores sucessos da trajetória de Preta Gil, soou como tributo à artista, que morreu em julho de 2025, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer.
Para a apresentação, Anitta apostou em um figurino inspirado no signo de Peixes, alinhado ao conceito “Cosmos”, tema escolhido para a sua temporada de Carnaval em 2026.
LINDO! Anitta homenageou Preta Gil cantando “Sinais de Fogo” em frente a Gilberto Gil. pic.twitter.com/ePDT7UtPqy— poponze (@poponze) February 14, 2026
