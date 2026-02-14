Lan Lan e Nanda Costa - Daniel Pinheiro/ BrazilNews

Publicado 14/02/2026 11:18

Rio - Nanda Costa e a musicista Lan Lanh não estão mais juntas. A informação foi confirmada pela equipe da atriz ao DIA, neste sábado (14). O relacionamento durou cerca de 12 anos.

Nanda Costa e Lan Lanh iniciaram o relacionamento em 2014, mas mantiveram a vida pessoal longe dos holofotes por alguns anos. A relação só foi assumida publicamente em 2018, no Dia dos Namorados. No ano seguinte, elas oficializaram a união em uma cerimônia civil simples e reservada. Nanda Costa e Lan Lanh iniciaram o relacionamento em 2014, mas mantiveram a vida pessoal longe dos holofotes por alguns anos. A relação só foi assumida publicamente em 2018, no Dia dos Namorados. No ano seguinte, elas oficializaram a união em uma cerimônia civil simples e reservada.

As duas são mães das gêmeas Kim e Tiê, de 5 anos. As meninas nasceram por fertilização in vitro, com sêmen de doador anônimo. Durante a gestação, Nanda enfrentou um quadro de pré-eclâmpsia, o que levou à antecipação do parto. Após o nascimento, uma das gêmeas precisou permanecer internada para ganhar peso.

Ao longo da relação, o casal também lidou com episódios de preconceito, tema que ambas abordaram em entrevistas ao longo dos anos.