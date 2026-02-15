Carlinhos Maia é vaiado no Galo da Madrugada e se pronuncia - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/02/2026 10:31

Rio - Carlinhos Maia foi vaiado durante participação no tradicional bloco carnavalesco Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco, neste sábado (14). Mais tarde no mesmo dia, o influenciador digital usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Ele ressaltou que já está se "acostumando" com as críticas.

"Gente, pensem num 'cabra' que pegou no sono, porque acordei bem cedo para ir no bloco. Meu amigo, vou comer agora. Dormi, acordei. Mandar um beijo para todo mundo. Vocês viram o vídeo aí, né? Cara, parem de se preocupar com esse negócio de vaia. Vai ter sempre. Vocês precisam entender que eu sou o tipo de pessoa que do mesmo que gostam, odeiam. Pronto e acabou", iniciou ele.

Em seguida, o influenciador falou que vai continuar aceitando convites, indecentemente da reação do público. "Eu esculhambo se tiver com o microfone na mão... Meu irmão, relaxa. [...] Então, essa parte, já estou até me acostumando. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, é isso. Mas toda vez que alguém me chamar para o trio para mandar beijo [eu vou]".

Por fim, o dono do "Rancho do Maia" disparou: "Se tiver que mandar para a p*t* que pariu eu mando também e está tudo certo. E vamos viver o Carnaval porque eu perco tudo, menos o direito de ser livre e fazer o que eu quiser da minha vida".

Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/VA2j9jzkMo — Jornal O Dia (@jornalodia) February 15, 2026

Entenda

Carlinhos foi convidado para subir no trio elétrico durante apresentação da cantora Raphaela Santos. Ao interagir com os foliões, foi recebido com vaias. O influenciador, no entanto, não ouviu calado. "Que negócio chato do c*r*lh*. P*rr*", falou ele, na ocasião.