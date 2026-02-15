Wagner Moura - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2026 18:33

Rio - Protagonista do filme "O Agente Secreto", Wagner Moura passou a integrar a lista - divulgada pelo jornal The Washington Post - das 50 pessoas mais influentes dos Estados Unidos. A publicação cita a carreira internacional do ator de 49 anos e o posicionamento político dele.

"Isso se deve em parte ao fato de sua carreira nos EUA ter decolado depois que ele interpretou Pablo Escobar no sucesso em espanhol ‘Narcos’, da Netflix, e em parte, segundo ele, por causa da perseguição do presidente conservador Jair Bolsonaro (agora cumprindo 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe em 2022), que Moura disse ter tornado ‘impossível’ ser artista no Brasil", afirma o jornal.

Em outro trecho, a publicação diz: "Ser político é central para quem Wagner Moura é. Ele estudou jornalismo antes de ser ator (...). Enquanto promovia 'O Agente Secreto', Moura - que conseguiu cidadania norte-americana durante o governo de Joe Biden e se diz um 'americano profundamente orgulhoso - provou que é um ator que não apoia causas apenas usando bandeiras, mas que defende abertamente suas opiniões políticas. Ele não hesita em chamar a guerra em Gaza de 'genocídio' ou denunciar o 'racismo' das atividades do ICE".



A relação do ator baiano com o carnaval também foi mencionada no texto devido a uma cena dele em "O Agente Secreto". "Moura conhece bem o poder de atração do carnaval. Foi lá que ele se apaixonou por sua esposa, a fotógrafa Sandra Delgado, com quem hoje vive em Los Angeles com os três filhos do casal".

Além de Wagner, a lista reúne nomes como o ator Cory Michael Smith, a humorista Keyla Monterroso Mejia, o espanhol Lamine Yamal, as integrantes do grupo de K-pop Katseye, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e Kai Trump, neta do ex-presidente Donald Trump.

Indicações ao Oscar

"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator Wagner Moura, protagonista do longa, concorre como "Melhor Ator". A 98ª edição da premiação acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O comediante Conan O'Brien será o apresentador.

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses de um representante da indústria de energia, ele se torna alvo de perseguição e ameaça de morte, sendo forçado a se esconder. O filme já conquistou a marca de 1,5 milhão de espectadores.