Confira fotos do desfile da Acadêmicos de Niterói
Celebridades

Confira fotos do desfile da Acadêmicos de Niterói

Campeã da Série Ouro, agremiação fez uma homenagem a Lula na Marquês de Sapucaí

O Dia
Acadêmicos de Niterói
Janja Lula da Silva, primeira-dama do Brasil no desfile da Acadêmicos de Niterói
Presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes acompanham o desfile da Acadêmicos de Niterói
Presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes acompanham o desfile da Acadêmicos de Niterói
Presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes acompanham o desfile da Acadêmicos de Niterói
Presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes acompanham o desfile da Acadêmicos de Niterói
Presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes acompanham o desfile da Acadêmicos de Niterói
Janja, Eduardo Paes, Lula e Geraldo Alckmin
Lula e Eduardo Paes
Lula acompanha o desfile com Eduardo Paes e Janja
Lula acompanha o desfile com Eduardo Paes e Janja
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Lula acompanha o desfile com Eduardo Paes e Janja
Lula acompanha o desfile da Acadêmicos de Niterói com Geraldo Alckmin
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Comissão de frente da Acadêmicos de Niterói
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos de Niterói
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos de Niterói
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos de Niterói
Comissão de frente da Acadêmico de Niterói
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos de Niterói
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Comissão de frente da Acadêmico de Niterói
Comissão de frente da Acadêmico de Niterói
Comissão de frente da Acadêmico de Niterói
Comissão de frente da Acadêmico de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Acadêmicos de Niterói
Rio - Com o enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a Acadêmicos de Niterói abriu a noite dos desfiles do Grupo Especial. A atual campeã da Série Ouro é comandada pelo carnavalesco Thiago Martins. 
A escola de samba contou a história do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O enredo percorreu diversos momentos da vida dele, como o nascimento no interior de Pernambuco; as dificuldades enfrentadas pela família, que causou a retirada para São Paulo; o movimento sindical e, por fim, a vida política dele. 
