Confira fotos do desfile da Acadêmicos de Niterói
Campeã da Série Ouro, agremiação fez uma homenagem a Lula na Marquês de Sapucaí
Rio - Com o enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a Acadêmicos de Niterói abriu a noite dos desfiles do Grupo Especial. A atual campeã da Série Ouro é comandada pelo carnavalesco Thiago Martins.
A escola de samba contou a história do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O enredo percorreu diversos momentos da vida dele, como o nascimento no interior de Pernambuco; as dificuldades enfrentadas pela família, que causou a retirada para São Paulo; o movimento sindical e, por fim, a vida política dele.
