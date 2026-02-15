Luísa Sonza - Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2026 16:45

Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, deu um show de beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram, neste domingo (15). A cantora renovou o bronzeado em um dia de praia e exibiu o bumbum redondinho ao posar para algumas fotos usando um biquíni com sobreposição na parte debaixo.

"Nunca vi coisa assim…", escreveu a artista na legenda. Famosos e fãs não economizaram nos elogios. "Gata", escreveu Marina Ruy Barbosa. "Minha musa do verão", comentou um internauta. "Que mulher perfeita", opinou outro. "Gostosa", reagiu uma terceira pessoa.

Na última sexta (13) e sábado (14), Luísa se apresentou em camarotes na Marquês de Sapucaí e cantou seus maiores sucessos.