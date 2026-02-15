Luísa SonzaReprodução do Instagram

Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, deu um show de beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram, neste domingo (15). A cantora renovou o bronzeado em um dia de praia e exibiu o bumbum redondinho ao posar para algumas fotos usando um biquíni com sobreposição na parte debaixo. 
Luísa Sonza - Reprodução do Instagram
Luísa Sonza - Reprodução do Instagram
Luísa Sonza - Reprodução do Instagram
Luísa Sonza - Reprodução do Instagram
Luísa Sonza - Reprodução do Instagram
"Nunca vi coisa assim…", escreveu a artista na legenda. Famosos e fãs não economizaram nos elogios. "Gata", escreveu Marina Ruy Barbosa. "Minha musa do verão", comentou um internauta. "Que mulher perfeita", opinou outro. "Gostosa", reagiu uma terceira pessoa. 
Na última sexta (13) e sábado (14), Luísa se apresentou em camarotes na Marquês de Sapucaí e cantou seus maiores sucessos. 