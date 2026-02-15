Publicidade
Vídeo! Em clima de romance, Shawn Mendes e Bruna Marquezine curtem trio de Ivete Sangalo
Cantor e atriz conversaram, dançaram e protagonizaram muitos beijões na Bahia, neste sábado (14)
Rio - O amor está no ar! Shawn Mendes, de 27 anos, e Bruna Marquezine, de 30, curtiram o trio elétrico de Ivete Sangalo em Salvador, na Bahia, neste sábado (14), com muito clima de romance. O cantor e a atriz conversaram juntinhos e protagonizaram beijões durante a folia.
Shawn Mendes vivendo uma experiência 100% brasileira: beijando suado na pipoca do carnaval pic.twitter.com/IBsDKKPsME— Rafaella (@rafaellaramos1_) February 14, 2026
O canadense e a brasileira dançaram agarradinhos e aos risos, embalados pelos sucessos da cantora. Ivete, inclusive, chamou o artista para frente do trio e o homenageou. "Ele não é Shawn Mendes, agora ele é Pivete Sangalo. Esse é o meu Pivete Sangalo. Coisa mais linda que aconteceu nas nossas vida".
Shawn, então, agradeceu o carinho dos brasileiros, especialmente dos soteropolitanos, e se declarou para Ivete. "Eu te amo, mãe", disse ele, em tradução para o português. Sasha Meneghel e João Lucas também se divertiram no Carnaval da Veveta.
Mais cedo do mesmo dia, Shawn e Bruna passaram pelo camarim de Ivete para cumprimentá-la. A dona do hit "Energia de Gostosa" compartilhou registros do encontro nas redes sociais.
O cantor e a atriz passaram a ser vistos juntos desde novembro de 2025. A partir disso, cantor visitou várias cidades do Brasil, como Rio e São Paulo. Nas ocasiões, fez várias aparições públicas com Bruna em passeios. Eles, inclusive, aproveitaram o Réveillon 2026 em São Miguel dos Milagres, no Alagoas, onde trocaram beijos na praia.
