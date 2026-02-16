Mari Gonzalez ganha bolo de aniversário do sogro, Bell Marques, durante show - Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2026 10:54

Rio - Mari Gonzalez completa 32 anos nesta segunda-feira (16) e já recebeu homenagens para lá de especiais. A influenciadora foi surpreendida com um bolo de aniversário durante o show do sogro, Bell Marques, no Camarote Salvador, na Bahia.

Através das redes sociais, a ex-BBB compartilhou registros da celebração. O cantor chamou a aniversariante para a frente do palco. Em seguida, falou palavras de carinho e cantou o tradicional "Parabéns Para Você". Mari acompanhou com palmas e pulinhos. Em seguida, ela assoprou a velinha. "É a minha nora", disse o artista, empolgado.

Em seguida, mostrou que cortou o bolo nos bastidores: "O bolo acabou. Todo mundo comeu". A embaixadora do evento recebeu mais homenagens, como mensagens no telão. A ex-BBB namora o filho de Bell, o também cantor Pipo Marques. O casal assumiu o relacionamento em 2024 e desde então costuma compartilhar momentos especiais, como viagens e passeios.