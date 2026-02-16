Xamã animou a multidão no bloco Malvadão, com sucessos como 'Malvadão 3' e 'Leão' - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/02/2026 15:59

Xamã surpreendeu os fãs ao abandonar o cabelo preto e surgir com um visual platinado para curtir o Carnaval em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (16). A mudança ocorreu após a atriz Sophie Charlotte, que interpreta Gerluce na novela Três Graças, confirmar o término do namoro com o rapper.

Durante um evento de Carnaval, neste domingo (15), Sophie Charlotte afirmou estar solteira. Os boatos sobre o fim do relacionamento ganharam força nos últimos dias, após fãs flagrarem os dois curtindo o desfile da Série Ouro do Rio em camarotes diferentes. O rapper ainda não falou sobre o assunto.

Nesta segunda-feira, Xamã animou a multidão no bloco "Malvadão", com sucessos como "Malvadão 3" e "Leão". Durante a folia, o rapper ficou sem camisa e tirou os sapatos. A mudança de visual do cantor foi comentada pelos fãs nas redes sociais.