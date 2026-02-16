Virginia Fonseca - Victor Chapetta / Brazil News

Virginia FonsecaVictor Chapetta / Brazil News

Publicado 16/02/2026 19:16 | Atualizado 16/02/2026 19:19

Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou uma foto em que aparece seminua durante um momento de autocuidado. No registro, ela aparece descolorindo os pelos.

Na foto compartilhada nos stories, Virginia aparece descolorindo os pelos Reprodução / Redes sociais

Após a foto viralizar nas redes, internautas dividiram opiniões sobre o corpo da influenciadora. "Não acho bonito não, acho bonito o natural. Ela perdeu a noção", disse uma seguidora. "Que Deus proteja a Virgínia da minha inveja", brincou uma fã.

Virginia irá desfilar, nesta terça-feira (17), como rainha de bateria da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, substituindo a atriz Paolla Oliveira.



