Virginia FonsecaVictor Chapetta / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou uma foto em que aparece seminua durante um momento de autocuidado. No registro, ela aparece descolorindo os pelos.
Na foto compartilhada nos stories, Virginia aparece descolorindo os pelos - Reprodução / Redes sociais
Na foto compartilhada nos stories, Virginia aparece descolorindo os pelosReprodução / Redes sociais
Após a foto viralizar nas redes, internautas dividiram opiniões sobre o corpo da influenciadora. "Não acho bonito não, acho bonito o natural. Ela perdeu a noção", disse uma seguidora. "Que Deus proteja a Virgínia da minha inveja", brincou uma fã.
Virginia irá desfilar, nesta terça-feira (17), como rainha de bateria da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, substituindo a atriz Paolla Oliveira.

 
fotogaleria
Virginia Fonseca
Na foto compartilhada nos stories, Virginia aparece descolorindo os pelos