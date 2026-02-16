Virginia FonsecaVictor Chapetta / Brazil News
Foto! Virginia Fonseca posa seminua nas redes e exibe corpo sarado
Influenciadora se prepara para desfilar como rainha da Grande Rio
Foto! Virginia Fonseca posa seminua nas redes e exibe corpo sarado
Influenciadora se prepara para desfilar como rainha da Grande Rio
João Gomes tem crise de ansiedade durante show no Carnaval e é acolhido por Ivete
Cantora abraçou o artista no trio elétrico em Salvador, ajudou a acalmá-lo e gesto comoveu fãs nas redes sociais
João Lucas rebate críticas sobre vídeo com Sasha, Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Cantor foi filmado em cima do trio de Ivete Sangalo
Xamã aparece com novo visual no Carnaval após Sophie Charlotte confirmar término
Rapper ainda não comentou sobre fim do namoro
Mari Gonzalez ganha bolo de aniversário do sogro, Bell Marques, durante show
Influenciadora digital completa 32 anos nesta segunda-feira (16)
Confira fotos do desfile da Acadêmicos de Niterói
Campeã da Série Ouro, agremiação fez uma homenagem a Lula na Marquês de Sapucaí
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.