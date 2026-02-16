Momento foi alvo de elogios dos fãs do cantor - Reprodução / Redes sociais
Momento foi alvo de elogios dos fãs do cantorReprodução / Redes sociais
Ivete Sangalo foi elogiada nas redes sociais por dar apoio ao cantor João Gomes após ele ter uma crise de ansiedade, nesta segunda-feira (16), durante uma apresentação no Carnaval de Salvador.
O momento foi alvo de elogios dos fãs do cantor. Nas imagens, é possível ver o instante em que Ivete Sangalo abraça João Gomes, que se acalma e continua cantando para a multidão.
O cantor tem um relacionamento aberto sobre o assunto com seus fãs a respeito de saúde mental.
"Eu sou humano. Também tenho minhas incertezas e minhas angústias. Mas, quando eu chego nas cidades e vejo as casas [de show] cheias, eu vejo como uma grande bênção", disse o cantor ao "Metrópoles".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.