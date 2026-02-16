Momento foi alvo de elogios dos fãs do cantor - Reprodução / Redes sociais

Momento foi alvo de elogios dos fãs do cantorReprodução / Redes sociais

Publicado 16/02/2026 17:40

Ivete Sangalo foi elogiada nas redes sociais por dar apoio ao cantor João Gomes após ele ter uma crise de ansiedade, nesta segunda-feira (16), durante uma apresentação no Carnaval de Salvador.

O momento foi alvo de elogios dos fãs do cantor. Nas imagens, é possível ver o instante em que Ivete Sangalo abraça João Gomes, que se acalma e continua cantando para a multidão.

FAMOSOS: João Gomes teve uma crise de ansiedade em cima do trio e teve o suporte de Ivete Sangalo para continuar pic.twitter.com/dl5aB1M0F0 — Henrique (@Henrique_Vnire) February 16, 2026

O cantor tem um relacionamento aberto sobre o assunto com seus fãs a respeito de saúde mental.

"Eu sou humano. Também tenho minhas incertezas e minhas angústias. Mas, quando eu chego nas cidades e vejo as casas [de show] cheias, eu vejo como uma grande bênção", disse o cantor ao "Metrópoles".