Ivete Sangalo é detonada por Igor Kannário

Rio - Ivete Sangalo foi detonada pelo cantor Igor Kannário, nesta segunda-feira (16), após segui-lo nas redes sociais. O artista, conhecido como Príncipe do Gueto, disse que bloqueou a cantora por não ter nenhuma relação com ela.
Igor Kannário diz que bloqueou Ivete Sangalo nas redes sociais
Ivete Sangalo é detonada por Igor Kannário
"25 anos, Ivete veio me enxergar ontem? Não tenho como achar nada porque não tenho super poderes, mas ali naquele caso... eu nasci em 1984, comecei a ser conhecido a partir de 2015. O que é isso? Eu também sempre fui fã da Ivete. Mas tenho minha opinião própria, eu me respeito. E sempre respeitei ela. Mas por que depois de 25 anos ela vai me seguir agora? Por que agora? O que mudou de ontem para hoje? Qual o interesse? É só seguir, chegar perto, é ter contato ou fazer uma parceria musical?", iniciou o cantor, em entrevista ao perfil Carnaval da Macaco.
Em seguida, Igor alegou que a cantora não o procurou quando estava passando por dificuldades. "Eu me achei no direito de bloquear, porque se nunca me procurou antes quando estava apertado pedindo socorro para sobreviver... E ela poderia dizer assim: 'Olha, deixa o menino trabalhar. Menino bom'. Porque é a rainha, como você disse".
"Não vou seguir de volta, não. Não vou seguir de volta porque não tenho relação e nem contato. Não faz parte do meu circulo de amizades, nunca nem falou comigo, nunca curtiu nada do meu show, nunca me convidou para p*rr* nenhuma. Por que tenho que seguir de volta? Por que é Ivete? Não, máximo respeito, mas não vou te seguir, vou bloquear", concluiu ele.
As falas do cantor dividiram opiniões nas redes sociais. Alguns internautas apoiaram. "Ele está certíssimo", disse um admirador. "Gosto e respeito pessoas assim, de verdade, papo reto. Sou fã", elogiou um seguidor. "O cara foi sincero, hein. Realmente não tem o porquê puxar saco de quem nunca deu moral para ele", opinou outra pessoa.
Por outro lado, recebeu críticas. "Ele acha que a Ivete tinha obrigação de conhecer ou de ouvir falar de dele antes, não só agora… Aaah, sai daí", disparou uma internauta. "Meta: a autoestima de Kannário", disse um usuário das redes sociais. "A Ivete vai ficar muito triste com isso", ironizou mais alguém, entre risos.