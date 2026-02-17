Ivete Sangalo é detonada por Igor KannárioReprodução / Instagram
Ivete Sangalo é detonada por Igor Kannário
Cantor disse que bloqueou dona do hit 'Energia de Gostosa' nas redes sociais
Vini Jr. envia surpresa para Virginia antes de estreia como rainha de bateria na Sapucaí
Mesmo na Espanha para jogo da Champions, jogador presenteia a influenciadora com café da manhã, rosas e tênis personalizado da Grande Rio
Fernanda Torres mostra treino durante o carnaval e brinca: 'Meu adereço'
Postagem gerou reações entre os seguidores, que comentaram o físico da atriz e elogiaram os braços dela
Carla Perez se pronuncia depois de polêmica em trio
Cantora se desculpou após subir nos ombros de homem negro durante bloco infantil em Salvador e receber críticas
Foto! Virginia Fonseca posa seminua nas redes e exibe corpo sarado
Influenciadora se prepara para desfilar como rainha da Grande Rio
João Gomes tem crise de ansiedade durante show no Carnaval e é acolhido por Ivete
Cantora abraçou o artista no trio elétrico em Salvador, ajudou a acalmá-lo e gesto comoveu fãs nas redes sociais
