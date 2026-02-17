Ivete Sangalo é detonada por Igor Kannário - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo é detonada por Igor Kannário

Publicado 17/02/2026 12:01

Rio - Ivete Sangalo foi detonada pelo cantor Igor Kannário, nesta segunda-feira (16), após segui-lo nas redes sociais. O artista, conhecido como Príncipe do Gueto, disse que bloqueou a cantora por não ter nenhuma relação com ela.

"25 anos, Ivete veio me enxergar ontem? Não tenho como achar nada porque não tenho super poderes, mas ali naquele caso... eu nasci em 1984, comecei a ser conhecido a partir de 2015. O que é isso? Eu também sempre fui fã da Ivete. Mas tenho minha opinião própria, eu me respeito. E sempre respeitei ela. Mas por que depois de 25 anos ela vai me seguir agora? Por que agora? O que mudou de ontem para hoje? Qual o interesse? É só seguir, chegar perto, é ter contato ou fazer uma parceria musical?", iniciou o cantor, em entrevista ao perfil Carnaval da Macaco.

Em seguida, Igor alegou que a cantora não o procurou quando estava passando por dificuldades. "Eu me achei no direito de bloquear, porque se nunca me procurou antes quando estava apertado pedindo socorro para sobreviver... E ela poderia dizer assim: 'Olha, deixa o menino trabalhar. Menino bom'. Porque é a rainha, como você disse".

"Não vou seguir de volta, não. Não vou seguir de volta porque não tenho relação e nem contato. Não faz parte do meu circulo de amizades, nunca nem falou comigo, nunca curtiu nada do meu show, nunca me convidou para p*rr* nenhuma. Por que tenho que seguir de volta? Por que é Ivete? Não, máximo respeito, mas não vou te seguir, vou bloquear", concluiu ele.

As falas do cantor dividiram opiniões nas redes sociais. Alguns internautas apoiaram. "Ele está certíssimo", disse um admirador. "Gosto e respeito pessoas assim, de verdade, papo reto. Sou fã", elogiou um seguidor. "O cara foi sincero, hein. Realmente não tem o porquê puxar saco de quem nunca deu moral para ele", opinou outra pessoa.

Por outro lado, recebeu críticas. "Ele acha que a Ivete tinha obrigação de conhecer ou de ouvir falar de dele antes, não só agora… Aaah, sai daí", disparou uma internauta. "Meta: a autoestima de Kannário", disse um usuário das redes sociais. "A Ivete vai ficar muito triste com isso", ironizou mais alguém, entre risos.