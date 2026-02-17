Vini Jr. envia surpresa para Virginia Fonseca antes de estreia como rainha de bateria na SapucaíReprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Faltando poucas horas para estrear na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca recebeu uma surpresa especial de Vini Jr. nesta terça-feira (17). Apesar de estar na Espanha, onde disputa uma partida do mata-mata da Liga dos Campeões, o jogador marcou presença na data com o envio de uma cesta repleta de mimos.
fotogaleria
Vini Jr. envia surpresa para Virginia Fonseca antes de estreia como rainha de bateria na Sapucaí - Reprodução Instagram
Virginia Fonseca - Wallace Barbosa/Brazil News
Na Sapucaí, quando é verdadeiro, o público sente. E, naquela hora, sentiu. Virgínia saiu do camarote direto para o centro da conversa da noite - Ideal Comunica
Virginia Fonseca ganha declaração de Vini Jr. - Reprodução de vídeo
Virginia Fonseca posa com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Ygor Marques / Divulgação
Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio - Ygor Marques / Divulgação
Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio - Ygor Marques / Divulgação
Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News
Virginia Fonseca - Victor Chapetta / Brazil News
Virginia Fonseca durante o ensaio da Grande Rio - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Com coração tricolor, Virginia celebra sua estreia como rainha com um perfume que traduz a alma da Grande Rio - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca marcou presença na Marquês de Sapucaí - Victor Chapetta / BrazilNews
Virginia Fonseca participa do ensaio de rua da Grande Rio - Victor Chapetta / BrazilNews
Virginia Fonseca em noite romântica com Vini Jr. em Madri - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca é atual namorada de Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca publicou declaração para Vini Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca divulgou cliques agarradinha com o jogador - Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca passam Réveillon juntinhos em Madri - Reprodução / Instagram


O presente incluiu itens para o café da manhã, diversas rosas e um tênis personalizado nas cores da escola de samba, com a palavra “rainha” escrita nas laterais — uma referência ao posto ocupado pela influenciadora na agremiação. Em um bilhete, o atleta destacou a importância do momento. “Bom dia, meu amor! Esse café da manhã é para você me sentir mais perto e conectado com você nesse dia tão importante. Chegou o grande dia! Tranquilidade e alegria para esse dia tão importante para nós. Sua família estará lá para te acompanhar, e eu, de longe, também. Esse presente é para seu pé descansar até a hora de sambar muito. ‘Chegou sua hora de brilhar’”, escreveu.

Virginia e Vini Jr. assumiram o relacionamento em outubro de 2025, após meses de especulações e aparições juntos em jantares com amigos. Há quase quatro meses, os dois mantêm a rotina entre Brasil e Espanha para conciliar a relação.

A influenciadora faz sua estreia pela Grande Rio na madrugada desta terça-feira (17), quando a escola será a terceira a desfilar, a partir da 1h.