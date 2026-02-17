Vini Jr. envia surpresa para Virginia Fonseca antes de estreia como rainha de bateria na SapucaíReprodução Instagram
O presente incluiu itens para o café da manhã, diversas rosas e um tênis personalizado nas cores da escola de samba, com a palavra “rainha” escrita nas laterais — uma referência ao posto ocupado pela influenciadora na agremiação. Em um bilhete, o atleta destacou a importância do momento. “Bom dia, meu amor! Esse café da manhã é para você me sentir mais perto e conectado com você nesse dia tão importante. Chegou o grande dia! Tranquilidade e alegria para esse dia tão importante para nós. Sua família estará lá para te acompanhar, e eu, de longe, também. Esse presente é para seu pé descansar até a hora de sambar muito. ‘Chegou sua hora de brilhar’”, escreveu.
Virginia e Vini Jr. assumiram o relacionamento em outubro de 2025, após meses de especulações e aparições juntos em jantares com amigos. Há quase quatro meses, os dois mantêm a rotina entre Brasil e Espanha para conciliar a relação.
A influenciadora faz sua estreia pela Grande Rio na madrugada desta terça-feira (17), quando a escola será a terceira a desfilar, a partir da 1h.
