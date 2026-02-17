Vini Jr. envia surpresa para Virginia Fonseca antes de estreia como rainha de bateria na Sapucaí - Reprodução Instagram

Vini Jr. envia surpresa para Virginia Fonseca antes de estreia como rainha de bateria na SapucaíReprodução Instagram

Publicado 17/02/2026 17:56

Faltando poucas horas para estrear na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca recebeu uma surpresa especial de Vini Jr. nesta terça-feira (17). Apesar de estar na Espanha, onde disputa uma partida do mata-mata da Liga dos Campeões, o jogador marcou presença na data com o envio de uma cesta repleta de mimos.