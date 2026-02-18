Vila fez uma apresentação praticamente impecávelCarlos Elias/Agência O Dia
Vila Isabel anima setor 1 da Marquês de Sapucaí— Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026
Crédito: Agência O Dia pic.twitter.com/CkHXIHu6mM
Confira as imagens do terceiro dia de desfiles do Grupo Especial
Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro passaram pela Sapucaí neste último dia
Vila Isabel é destaque do último dia de desfiles e vira candidata ao título
Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Viradouro desfilaram neste terceiro dia do Grupo Especial
Salgueiro empolga com bela homenagem à Rosa Magalhães
Maior campeã do Carnaval do Rio morreu em 2024 aos 77 anos
Veja as beldades que desfilaram no Salgueiro
Gkay e Fernanda Bande são algumas das celebridades que passaram pela avenida
Salgueiro emociona Sapucaí com desfile grandioso em homenagem à Rosa Magalhães
Escola da Zona Norte foi a última a desfilar no Grupo Especial
'Achei que ia chorar de dor', relata Virginia após desfile da Grande Rio
Influenciadora estreou como rainha de bateria da escola de samba
