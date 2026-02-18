Vila fez uma apresentação praticamente impecável - Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 01:26 | Atualizado 18/02/2026 05:29

Rio - Segunda escola de samba a desfilar no último dia do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel sacudiu a Sapucaí com um enredo em homenagem a Heitor dos Prazeres. Com uma apresentação praticamente impecável, a agremiação da Zona Norte irá brigar pelo título do Carnaval de 2026.

Vila Isabel anima setor 1 da Marquês de Sapucaí

Estreantes na Vila Isabel, a dupla de carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad trouxeram para a Sapucaí um enredo sobre Heitor dos Prazeres, pintor e sambista brasileiro. Ele foi um dos pioneiros na composição dos sambas e participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil.

O enredo foi de fácil entendimento para os que acompanharam na Sapucaí. Além disso, os carnavalescos apresentaram um trabalho plástico fabuloso. As alegorias apresentaram grande opulência e beleza. As fantasias também foram um show de cores e de luxo na Avenida.

O desfile começou de forma impactante com a Comissão de Frente da escola, que contava a história de Heitor dos Prazeres desde pequeno até a sua idade adulta. Depois o casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane também apresentaram uma dança correta e bela.

Considerado um dos melhores sambas da safra de 2026, a canção da Vila Isabel levantou o público e também os seus componentes. Sob o comando de Tinga, o samba-enredo da agremiação da Zona Norte passou de forma excelente pela Sapucaí.

A bateria, comandada pelo mestre Macaco Branco, também teve uma ótima exibição na Sapucaí com diversas "paradonas", que levantaram o público. A rainha Sabrina Sato foi ovacionada pelos seus fãs durante o desfile da Unidos de Vila Isabel.

Com uma apresentação fortíssima, a Vila Isabel entra na briga pelo título do Carnaval de 2026. Considerada uma das favoritas, a agremiação da Zona Norte confirmou a expectativa e teve uma apresentação belíssima na Sapucaí.