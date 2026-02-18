Virginia Fonseca fez desabafo após estreia na Grande Rio Reprodução/Instagram
'Achei que ia chorar de dor', relata Virginia após desfile da Grande Rio
Influenciadora estreou como rainha de bateria da escola de samba
'Achei que ia chorar de dor', relata Virginia após desfile da Grande Rio
Influenciadora estreou como rainha de bateria da escola de samba
‘O Carnaval se ganha aqui’, dispara intérprete do Salgueiro em meio à polêmica envolvendo Liesa
Escola usou as redes sociais para informar quem tem confiança na realização de julgamentos justos
Viviane Araujo fala sobre como concilia cargo de rainha de bateria com gravações de novela
Rainha das Rainhas está à frente da bateria do Salgueiro há 18 anos
Vídeo! Trabalhador cai em alegoria da Grande Rio
Acidente aconteceu na dispersão do desfile na Marquês de Sapucaí
Grande Rio leva 'Manguebeat' para Sapucaí em desfile luxuoso
Escola da Baixada Fluminense foi a penúltima a desfilar no Grupo Especial
Veja as famosas que desfilaram na Grande Rio
Brunna Gonçalves e Virginia Fonseca estrearam na agremiação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.