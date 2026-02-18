Virginia Fonseca fez desabafo após estreia na Grande Rio - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca fez desabafo após estreia na Grande Rio Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2026 05:02

Rio - Virginia Fonseca desabafou após a estreia como rainha de bateria da Grande Rio na madrugada desta quarta-feira (18). A influenciadora lamentou não ter aguentado o costeiro de 12kg, que foi retirado antes do desfile terminar, e falou sobre o incômodo com o adereço.

fotogaleria

"Chegou no meio, achei que ia começar a chorar de tanta dor. Tá doendo tanto, tanto...Estou vendo os vídeos, foi tudo muito lindo. Estou vendo agora como foi, na hora fiquei muito tensa e nervosa. Primeira vez, estou muito orgulhosa. Não vou conseguir ficar para o camarote, estou com muita dor de cabeça", disse

A escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levou para avenida o enredo "A Nação do Mangue" em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop.