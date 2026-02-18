Publicidade
Veja as famosas que desfilaram na Grande Rio
Brunna Gonçalves e Virginia Fonseca estrearam na agremiação
Rio - Um time de beldades participou do desfile da Grande Rio na madrugada desta quarta-feira (18) na Marquês de Sapucaí. Entre as estreantes estavam Virginia Fonseca, rainha de bateria, e Brunna Gonçalves, que assumiu o posto de musa da agremiação após deixar a Beija-Flor de Nilópolis.
Outras famosos que passaram pela avenida com a escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram Alane Dias, Tati Minerato, Mariana Goldfarb, Gardênia Cavalcanti e Adriana Bombom.
A Grande Rio levou para Sapucaí o enredo "A Nação do Mangue" em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop.
