Viviane Araujo é rainha de bateria do Salgueiro - Victor Chapetta / Brazil News

Publicado 18/02/2026 04:02

Rio - Rainha de bateria do Salgueiro há 18 anos, Viviane Araujo falou sobre suas expectativas para o desfile que fecha o Carnaval carioca, na madrugada desta quarta-feira (18).

"Espero que a gente consiga fazer um desfile bacana e levantar a galera, com o arrastão vindo com a gente, cantando a nosso samba. É isso que vai ser bacana. Essa experiência que eu vou viver hoje aqui, eu vivi em 2009, quando fomos campeões. Mas hoje vai ser diferente", afirmou.

A Rainha das Rainhas, que também está no ar na novela “Três Graças”, da TV Globo, contou que o trabalho no folhetim não interferiu na sua preparação para o Carnaval e nem os ensaios. "Quando a gente ama o que faz, consegue conciliar, consegue arrumar tempo. Não tem empecilhos quando a gente de fato gosta e ama o que faz".

O Salgueiro entrou na Avenida com o enredo "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora Que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e Nem do Pirata da Perna-De-Pau", que homenageia a carnavalesca Rosa Magalhães, que morreu em 2024.