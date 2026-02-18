Viviane Araujo é rainha de bateria do SalgueiroVictor Chapetta / Brazil News
Viviane Araujo fala sobre como concilia cargo de rainha de bateria com gravações de novela
Rainha das Rainhas está à frente da bateria do Salgueiro há 18 anos
Viviane Araujo fala sobre como concilia cargo de rainha de bateria com gravações de novela
Rainha das Rainhas está à frente da bateria do Salgueiro há 18 anos
Vídeo! Trabalhador cai em alegoria da Grande Rio
Acidente aconteceu na dispersão do desfile na Marquês de Sapucaí
Grande Rio leva 'Manguebeat' para Sapucaí em desfile luxuoso
Escola da Baixada Fluminense foi a penúltima a desfilar no Grupo Especial
Veja as famosas que desfilaram na Grande Rio
Brunna Gonçalves e Virginia Fonseca estrearam na agremiação
Carlinhos Salgueiro revela que fantasia de Virginia foi mais pesada que o esperado
Professor de samba também foi o responsável pela preparação da atriz Bruna Griphao
Parintienses do Caprichoso dão vida ao carro abre-alas de 70 metros do Salgueiro
Alegoria representa um enorme barco que abrirá o desfile da agremiação