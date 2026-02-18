Trabalhador cai em alegoria da Grande RioFoto: Reprodução / Twitter
Gente acabou de acontecer um acidente feio na saída das alegorias da grande rio pic.twitter.com/02ERNftnmT— História e Carnaval (@muitocarnaval) February 18, 2026
Vídeo! Trabalhador cai em alegoria da Grande Rio
Acidente aconteceu na dispersão do desfile na Marquês de Sapucaí
