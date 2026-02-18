Trabalhador cai em alegoria da Grande Rio - Foto: Reprodução / Twitter

Trabalhador cai em alegoria da Grande RioFoto: Reprodução / Twitter

Publicado 18/02/2026 03:55 | Atualizado 18/02/2026 03:58

Rio - Um trabalhador caiu em um carro alegórico da Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18), após o desfile na Marquês de Sapucaí. Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que colegas da agremiação sobem para resgatá-lo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Nas imagens, é possível ver outros trabalhadores destruindo a chutes uma parte do último carro da agremiação de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com informações iniciais, o homem caiu dentro da alegoria na hora de retirar os destaques do carro, já na dispersão, na Praça da Apoteose. Veja vídeo!