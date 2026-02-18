Grande Rio trouxe para a Sapucaí um enredo sobre o "Manguebeat" - Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 03:15 | Atualizado 18/02/2026 05:30

Rio - Terceira escola a desfilar neste último dia do Grupo Especial, a Grande Rio trouxe para a Sapucaí um enredo sobre o "Manguebeat", movimento cultural surgido no Recife nos anos de 1990. A agremiação de Duque de Caxias não decepcionou os seus torcedores e fez um desfile opulento e luxuoso na estreia do carnavalesco Antônio Gonzaga.

Em seu primeiro ano à frente da agremiação da Baixada Fluminense, Antônio Gonzaga desenvolveu um enredo que liga o Recife a Duque de Caxias. Através do "Manguebeat", o artista promoveu uma relação cultural entre a capital pernambucana e a cidade da Zona Metropolitana do Rio.

O trabalho plástico de Antônio Gonzaga foi bem desenvolvido. A escola apresentou alegorias grandiosas e bem acabadas. Além disso, as fantasias da Grande Rio também foram bem desenvolvidas e luxuosas. O ponto negativo ficou no desenvolvimento do enredo, que em alguns momentos não foi de tão fácil assimilação pelos foliões.

Em seu sétimo ano como casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Grande Rio, Daniel Werneck e Taciana Couto, tiveram um bom rendimento. Com belas fantasias, os dois estiveram em ótima sintonia e dançaram com beleza e elegância durante toda a apresentação.

Comandada pelo mestre Fafá, novamente a "Invocada", deu um verdadeiro show na Marquês de Sapucaí. O andamento foi excelente durante todo o desfile. Estreando como rainha, Virginia Fonseca, foi aplaudida no começo do desfile da Grande Rio, mas também recebeu vaias do público presente na Avenida.

O samba-enredo da escola de Duque de Caxias teve um bom rendimento durante todo o desfile. A obra, que não era considerada uma das melhores da safra de 2026, funcionou bem, sob o comando Evandro Malandro, que é intérprete da escola desde 2019.

A comunidade de Caxias novamente teve um ótimo rendimento nos quesitos de chão. A escola evoluiu muito bem e o canto dos componentes fez a Grande Rio pisar firme e forte na Marquês de Sapucaí.