Publicidade
Grande Rio leva 'Manguebeat' para Sapucaí em desfile luxuoso
Escola da Baixada Fluminense foi a penúltima a desfilar no Grupo Especial
Rio - Terceira escola a desfilar neste último dia do Grupo Especial, a Grande Rio trouxe para a Sapucaí um enredo sobre o "Manguebeat", movimento cultural surgido no Recife nos anos de 1990. A agremiação de Duque de Caxias não decepcionou os seus torcedores e fez um desfile opulento e luxuoso na estreia do carnavalesco Antônio Gonzaga.
Carnaval
Grande Rio leva 'Manguebeat' para Sapucaí em desfile luxuoso
Escola da Baixada Fluminense foi a penúltima a desfilar no Grupo Especial
Carnaval
Veja as famosas que desfilaram na Grande Rio
Brunna Gonçalves e Virginia Fonseca estrearam na agremiação
Carnaval
Carlinhos Salgueiro revela que fantasia de Virginia foi mais pesada que o esperado
Professor de samba também foi o responsável pela preparação da atriz Bruna Griphao
Carnaval
Parintienses do Caprichoso dão vida ao carro abre-alas de 70 metros do Salgueiro
Alegoria representa um enorme barco que abrirá o desfile da agremiação
Carnaval
Grande Rio faz desfile opulento com enredo que liga Recife a Duque de Caxias
Escola da Baixada Fluminense foi a penúltima a desfilar no Grupo Especial
Carnaval
Musa do Salgueiro, Cintia Dicker e Pedro Scooby protagonizam momento fofo na Sapucaí
Casal surgiu em clima de romance durante a concentração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.