Grande Rio leva 'Manguebeat' para Sapucaí em desfile luxuoso
Carnaval

Grande Rio leva 'Manguebeat' para Sapucaí em desfile luxuoso

Escola da Baixada Fluminense foi a penúltima a desfilar no Grupo Especial

Rio - Terceira escola a desfilar neste último dia do Grupo Especial, a Grande Rio trouxe para a Sapucaí um enredo sobre o "Manguebeat", movimento cultural surgido no Recife nos anos de 1990. A agremiação de Duque de Caxias não decepcionou os seus torcedores e fez um desfile opulento e luxuoso na estreia do carnavalesco Antônio Gonzaga.
