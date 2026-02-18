Publicidade
Salgueiro empolga com bela homenagem à Rosa Magalhães
Maior campeã do Carnaval do Rio morreu em 2024 aos 77 anos
Rio - Última escola a desfilar no Grupo Especial, o Salgueiro trouxe para a Sapucaí uma homenagem à ícone do Carnaval, Rosa Magalhães, que morreu em 2024 aos 77 anos. A agremiação da Zona Norte emocionou o Sambódromo com uma apresentação grandiosa, que reviveu desfiles históricos da carnavalesca com mais conquistas no Grupo Especial do Rio.
